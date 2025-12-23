Od 1. januara novi uslovi za penzionisanje žena u Srbiji! Šta se menja i ko bi trebalo da reaguje uskoro

Blic pre 18 minuta
Od 1. januara novi uslovi za penzionisanje žena u Srbiji! Šta se menja i ko bi trebalo da reaguje uskoro

Od 1. januara 2026. godine menjaju se uslovi za ostvarivanje prava na starosnu penziju za žene, pa će žene u penziju moći da idu sa navršene 64 godine, uz najmanje 15 godina staža osiguranja.

To je za dva meseca više nego ove godine, kada su ženama za penzionisanje neophodne 63 godine i 10 meseci života, uz isti staž osiguranja, objavljeno je ranije u "Glasu osiguranika", glasila Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Srbije (PIO). U skladu sa odredbama Zakona o PIO, uslovi za ostvarivanje prava na starosnu penziju za žene će se pomerati za po dva meseca godišnje do 2032, kada će biti izjednačeni sa uslovima koji važe za muškarce, tj. 65
