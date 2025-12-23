Vučić: Imamo dogovor o produženju ugovora o gasu

Aleksandar Vučić izjavio je danas da je Srbija postigla dogovor sa Rusijom o produženju snabdevanja gasom za još tri meseca, do 31. marta naredne godine, poručivši da građani mogu da budu mirni uoči zimskog perioda. „Imamo dobre vesti.

Dobijeno je produženje za snabdevanje gasom na još tri meseca, tako da je rok sada do 31. marta“, rekao je Vučić. On je naglasio da neće biti problema sa snabdevanjem energentima tokom zime. „Ljudi mogu da budu sigurni i mirno spavaju. Srbija će imati i električnu energiju i dovoljno gasa za predstojeću zimsku sezonu“, naveo je predsednik. Govoreći o energetskom sektoru, Vučić je rekao da ima informacije da predstavnici Gasproma vode razgovore o prodaji ruskog