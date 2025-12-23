Vučić: Imamo dogovor o produženju ugovora o gasu za naredna tri meseca (video)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se nakon što je prisustvovao svečanom prijemu povodom dodele ugovora o radu najboljim diplomcima medicinskih fakulteta i srednjih medicinskih škola u Srbiji, koji se održava u Palati "Srbija".

- Imamo dogovor o produženju ugovora o gasu za naredna tri meseca, do 31. marta. Mirno neka spavaju ljudi, Srbija će imati i električnu energiju i dovoljno gasa za predstojeću zimsku sezonu, rekao je Vučić. Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić nedavno je istakao da je energetika najvažnija oblast nacionalne ekonomije. - Mnogo toga treba da izgradimo. Treba da gradimo interkonektor prema Severnoj Makedoniji. Što se gasa tiče, treba da gradimo ono što sam
