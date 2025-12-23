Vučić poručio mldim lekarima: Dobili smo novu energiju, nove ljude sa kojima ćemo zajednički da menjamo stvari na bolje

Euronews pre 56 minuta  |  Autor: Euronews Srbija
Vučić poručio mldim lekarima: Dobili smo novu energiju, nove ljude sa kojima ćemo zajednički da menjamo stvari na bolje

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je danas svečanom prijemu, u Palati Srbija, povodom dodele ugovora o radu najboljim diplomcima medicinskih fakulteta i srednjih medicinskih škola.

Ugovore o radu danas je dobilo više 100 diplomaca medicinskih fakulteta i 350 diplomaca srednjih medicinskih, koji će svoje profesionalne karijere započeti u kliničkim i kliničko-bolničkim centrima, institutima, bolnicama, domovima zdravlja i drugim zdravstvenim ustanovama širom Srbije. Pored predsednika prisutni su bili i ministar zdravlja Zlatibor Lončar, dekani fakulteta medicinskih fakulteta i direktori medicinskih srednjih škola. Ugovori su uručeni u okviru
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Predsednik: Imamo dogovor o produženju snabdevanja gasom do 31. marta, Gasprom vodi pregovore o NIS-u i sa mađarskim MOL-om

Predsednik: Imamo dogovor o produženju snabdevanja gasom do 31. marta, Gasprom vodi pregovore o NIS-u i sa mađarskim MOL-om

RTV pre 31 minuta
Vučić: Imamo dogovor o produženju ugovora o gasu

Vučić: Imamo dogovor o produženju ugovora o gasu

NIN pre 22 minuta
Dodeljeni ugovori o radu najboljim diplomcima medicinskih fakulteta i škola

Dodeljeni ugovori o radu najboljim diplomcima medicinskih fakulteta i škola

NIN pre 57 minuta
Vučić: Imamo dogovor sa Rusijom o produženju snabdevanja gasom do 31. marta; Gasprom pregovara sa MOL-om o prodaji udela u…

Vučić: Imamo dogovor sa Rusijom o produženju snabdevanja gasom do 31. marta; Gasprom pregovara sa MOL-om o prodaji udela u NIS-u

RTS pre 37 minuta
Vučić: Imamo dogovor o produženju snabdevanja gasom do 31. marta

Vučić: Imamo dogovor o produženju snabdevanja gasom do 31. marta

N1 Info pre 22 minuta
Janjić: Ugovori diplomcima dokaz da bez snažnog zdravstva nema stabilne države

Janjić: Ugovori diplomcima dokaz da bez snažnog zdravstva nema stabilne države

RTK pre 51 minuta
Vučić: Postignut dogovor sa Rusijom o produženju ugovora o gasu /video/

Vučić: Postignut dogovor sa Rusijom o produženju ugovora o gasu /video/

Sputnik pre 22 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićTanjugZlatiborYouTubePredsednik Srbijekliničko bolnički centarZlatibor Lončarmedicinski fakultet

Društvo, najnovije vesti »

Novi uslovi za penzionisanje žena od 1. januara 2026. godine

Novi uslovi za penzionisanje žena od 1. januara 2026. godine

N1 Info pre 16 minuta
Vremenska prognoza za Srbiju: Pretežno sunčano, večernje naoblačenje, padavine i snežne padavine u planinskim predelima

Vremenska prognoza za Srbiju: Pretežno sunčano, večernje naoblačenje, padavine i snežne padavine u planinskim predelima

Naslovi.ai pre 7 minuta
Sutra počinje zimski raspust za učenike u Vojvodini, za ostale škole 31. decembra

Sutra počinje zimski raspust za učenike u Vojvodini, za ostale škole 31. decembra

N1 Info pre 16 minuta
Predsednik: Imamo dogovor o produženju snabdevanja gasom do 31. marta, Gasprom vodi pregovore o NIS-u i sa mađarskim MOL-om

Predsednik: Imamo dogovor o produženju snabdevanja gasom do 31. marta, Gasprom vodi pregovore o NIS-u i sa mađarskim MOL-om

RTV pre 31 minuta
Veran Matić, novinar, publicista, borac za slobodu medija, za istinu i pravdu! Nagrada za životno delo UNS-a, u pravom naručju!…

Veran Matić, novinar, publicista, borac za slobodu medija, za istinu i pravdu! Nagrada za životno delo UNS-a, u pravom naručju!

Plus online pre 27 minuta