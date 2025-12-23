Vučić poručio mldim lekarima: Dobili smo novu energiju, nove ljude sa kojima ćemo zajednički da menjamo stvari na bolje

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je danas svečanom prijemu, u Palati Srbija, povodom dodele ugovora o radu najboljim diplomcima medicinskih fakulteta i srednjih medicinskih škola.

Ugovore o radu danas je dobilo više 100 diplomaca medicinskih fakulteta i 350 diplomaca srednjih medicinskih, koji će svoje profesionalne karijere započeti u kliničkim i kliničko-bolničkim centrima, institutima, bolnicama, domovima zdravlja i drugim zdravstvenim ustanovama širom Srbije. Pored predsednika prisutni su bili i ministar zdravlja Zlatibor Lončar, dekani fakulteta medicinskih fakulteta i direktori medicinskih srednjih škola. Ugovori su uručeni u okviru