Završila se obraćanja u Ćacilendu, naprednjaci se odmah razišli: Građani koji podržavaju Dijanu Hrku su i dalje tu (BLOG)

Novi magazin pre 1 sat  |  N1, Beta, agencije
Dijana Hrka, majka Stefana koji je stradao u padu nadstrešnice, nastavila je štrajk glađu u blizini Skupštine Srbije. U Ćacilendu se održava skup pristalica vlasti, a pored je i skup podrške Hrki, na koji su pozvali studenti u blokadi. Viđen je veliki broj autobusa u više gradova Srbije kojima se pristalice SNS-a dovoze u Beograd. Nema incidenata, ali ima verbalnih konfrontacija.

Od nedelje, kada je započela taj štrajk, iz revolta što zahtevi studenata nisu ispunjeni, sa njom su građani koji joj pružaju podršku. Policija i dalje obezbeđuje Ćacilend. Poslednje tri večeri zabeleženi su incidenti, a pristalice vlasti su, uprkos bolu majke stradalog, puštali muziku sa ozvučenja. Ona je u utorak za N1 rekla da je dobro, kao i da je "njen narod uz nju". Istakla je da neće nasilje. "Ne želimo nasilje, ljudi su tu da podrže mene, skandiraju moje
