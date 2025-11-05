UŽIVO Sin autoprevoznika Jaćimovića kaže da će njegov otac uskoro biti pušten na slobodu (FOTO, VIDEO)

Treći dan zaredom građani se okupljaju na raskrsnici Takovske i Bulevara kralja Aleksandra u znak podrške Dijani Hrki, majci mladića poginulog u padu nadstrešnice, koja štrajkuje glađu.

Nasuprot njima, ispred Skupštine Srbije i u Pionirskom parku su pristalice vlasti. Između dve grupe stoji policija. Građani se okupljaju u znak podrške Hrki i u drugim gradovima u Srbiji. 23.50 Milan Jaćimović, sin autoprevoznika Milomira Jaćimovića, rekao je okupljenima ispred policijske stanice u Rakovici da će njegov otac biti pušten nakon što sa policijom ode do Makiša, gde se nalazi njegov autobus, i sačeka da policija izvrši uviđaj. „Svim veteranima koji su