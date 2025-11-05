UŽIVO Sin autoprevoznika Jaćimovića kaže da će njegov otac uskoro biti pušten na slobodu (FOTO, VIDEO)

Danas pre 1 sat  |  A.M.
UŽIVO Sin autoprevoznika Jaćimovića kaže da će njegov otac uskoro biti pušten na slobodu (FOTO, VIDEO)

Treći dan zaredom građani se okupljaju na raskrsnici Takovske i Bulevara kralja Aleksandra u znak podrške Dijani Hrki, majci mladića poginulog u padu nadstrešnice, koja štrajkuje glađu.

Nasuprot njima, ispred Skupštine Srbije i u Pionirskom parku su pristalice vlasti. Između dve grupe stoji policija. Građani se okupljaju u znak podrške Hrki i u drugim gradovima u Srbiji. 23.50 Milan Jaćimović, sin autoprevoznika Milomira Jaćimovića, rekao je okupljenima ispred policijske stanice u Rakovici da će njegov otac biti pušten nakon što sa policijom ode do Makiša, gde se nalazi njegov autobus, i sačeka da policija izvrši uviđaj. „Svim veteranima koji su
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Da li SNS pomera skup iz Novog Sada za Beograd? Opozicija tvrdi da će im se odluka u tom slučaju obiti o glavu

Da li SNS pomera skup iz Novog Sada za Beograd? Opozicija tvrdi da će im se odluka u tom slučaju obiti o glavu

Danas pre 1 sat
U Mladenovcu skup podrške majci mladića poginulog u Novom Sadu, vozač se zaleteo autom na okupljene

U Mladenovcu skup podrške majci mladića poginulog u Novom Sadu, vozač se zaleteo autom na okupljene

Danas pre 4 sati
Jaćimović vozi studente i građane za Beograd, policija pretresala autobus kod naplatne rampe

Jaćimović vozi studente i građane za Beograd, policija pretresala autobus kod naplatne rampe

Danas pre 6 sati
Vučić tvrdi da nije obavešten o sutrašnjem velikom skupu SNS u Ćacilendu, on se sprema za Novi Sad

Vučić tvrdi da nije obavešten o sutrašnjem velikom skupu SNS u Ćacilendu, on se sprema za Novi Sad

Danas pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Skupština Srbije

Društvo, najnovije vesti »

UŽIVO Sin autoprevoznika Jaćimovića kaže da će njegov otac uskoro biti pušten na slobodu (FOTO, VIDEO)

UŽIVO Sin autoprevoznika Jaćimovića kaže da će njegov otac uskoro biti pušten na slobodu (FOTO, VIDEO)

Danas pre 1 sat
„U zemlji u kojoj tabloidi odlučuju ko je kriv, a ne sud, niko nije siguran“: Studenti FPN-a u blokadi uputili podršku…

„U zemlji u kojoj tabloidi odlučuju ko je kriv, a ne sud, niko nije siguran“: Studenti FPN-a u blokadi uputili podršku sutkinji Kseniji Marić

Danas pre 1 sat
Učenici gimnazije u Pančevu sutra stupaju u blokadu u znak podrške Dijani Hrki

Učenici gimnazije u Pančevu sutra stupaju u blokadu u znak podrške Dijani Hrki

Danas pre 1 sat
Da li SNS pomera skup iz Novog Sada za Beograd? Opozicija tvrdi da će im se odluka u tom slučaju obiti o glavu

Da li SNS pomera skup iz Novog Sada za Beograd? Opozicija tvrdi da će im se odluka u tom slučaju obiti o glavu

Danas pre 1 sat
Hrvatska policija privela tri osobe zbog incidenta na Danima srpske kulture u Splitu

Hrvatska policija privela tri osobe zbog incidenta na Danima srpske kulture u Splitu

Danas pre 1 sat