Cene nafte pale za jedan odsto nakon četvorodnevnog rasta

Cene nafte pale su danas za više od jedan odsto nakon četvorodnevnog rasta, pa se nafta Brent kretala u iznosu oko 64,1 dolara po barelu, a američka sirova nafta WTI (West Texas Intermediate) oko 60,1 dolar po barelu.

Na takav iznos su najviše uticali strahovi od prekomerne ponude uprkos odluci Organizacije zemalja izvoznica nafte (OPEK plus) da odustane od povećanja proizvodnje početkom sledeće godine, preneo je Trejding ekonomiks. Nakon najnovijeg ukrajinskog napada dronom zapaljen je tanker i onesposobljeno nekoliko postrojenja za utovar u ruskoj crnomorskoj luci Tuapse, sedištu rafinerije Rosnjeft. (Tanjug)