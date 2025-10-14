"Upravo su mi javili da su roditelji i đaci ušli u prostorije škole" Oglasila se direktorka Pete beogradske gimnazije nakon što je plenum učenika izglasao fizičku blokadu

Danka Nešović, v.d. direktorka Pete beogradske Gimnazije, rekla je za "Blic" da je upravo dobila informaciju da su roditelji i đaci ušli u tu školu i blokirali je.

Direktorka Nešović je za "Blic" rekla da su roditelji i učenici ušli u prostorije Pete beogradske gimnazije, nakon što je na društvenim mrežama objavljeno da je plenum učenika izglasao da škola "stupa u fizičku blokadu" od 24 sata. - Trenutno nisam u školi, nemam precizne informacije, ali su mi upravo javili da su roditelji i đaci ušli u prostorije i da je škola blokirana - istakla je Nešović. Kako prenosi Danas, plenum učenika Pete gimnazije izglasao 24-časovnu
