Evropske akcije u minusu nakon pozitivnog početka meseca

Akcije na evropskim berzama današnje trgovanje završile su u minusu, nakon pozitivnog početka novog trgovačkog meseca.

Panevropski STOXX 600 je današnje trgovanje završio u padu od 0,4 odsto, pri čemu je vecina sektora pod tim indeksom zabeležila gubitke, preneo je CNBC. Francuski CAC 40 izgubio je 0,9 odsto, indeks Frankfurtske berze DAX oko 1,1 odsto, a jedino je londonski FTSE 100 porastao za oko 0,15 odsto. Ovo je označilo preokret u odnosu na sesiju u ponedeljak, kada su evropske akcije pozitivno otvorile novu trgovačku nedelju i mesec uoči nedelje odluka centralnih banaka.