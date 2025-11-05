Evropske akcije u minusu nakon pozitivnog početka meseca

Blic pre 16 minuta
Evropske akcije u minusu nakon pozitivnog početka meseca

Akcije na evropskim berzama današnje trgovanje završile su u minusu, nakon pozitivnog početka novog trgovačkog meseca.

Panevropski STOXX 600 je današnje trgovanje završio u padu od 0,4 odsto, pri čemu je vecina sektora pod tim indeksom zabeležila gubitke, preneo je CNBC. Francuski CAC 40 izgubio je 0,9 odsto, indeks Frankfurtske berze DAX oko 1,1 odsto, a jedino je londonski FTSE 100 porastao za oko 0,15 odsto. Ovo je označilo preokret u odnosu na sesiju u ponedeljak, kada su evropske akcije pozitivno otvorile novu trgovačku nedelju i mesec uoči nedelje odluka centralnih banaka.
Otvori na blic.rs

Berza »

Evropski indeksi u padu: Zlato ispod 4.000 dolara po unci

Evropski indeksi u padu: Zlato ispod 4.000 dolara po unci

Euronews pre 16 sati
Evropski indeksi u padu, zlato ispod 4.000 dolara

Evropski indeksi u padu, zlato ispod 4.000 dolara

Politika pre 17 sati
Evropske akcije u minusu

Evropske akcije u minusu

Politika pre 5 sati
Bitkoin pao

Bitkoin pao

B92 pre 10 sati
Beogradska berza - Dnevni izveštaj za utorak, 4. novembar 2025.

Beogradska berza - Dnevni izveštaj za utorak, 4. novembar 2025.

Ekapija pre 12 sati
Promet na Beogradskoj berzi 4,86 miliona dinara

Promet na Beogradskoj berzi 4,86 miliona dinara

Politika pre 11 sati
Bikovi protiv medveda - šta očekuju analitičari sa Wall Streeta

Bikovi protiv medveda - šta očekuju analitičari sa Wall Streeta

Bloomberg Adria pre 13 sati
Berza »

Ključne reči

Berza

Društvo, najnovije vesti »

Evropske akcije u minusu nakon pozitivnog početka meseca

Evropske akcije u minusu nakon pozitivnog početka meseca

Blic pre 16 minuta
Cene nafte pale za jedan odsto nakon četvorodnevnog rasta

Cene nafte pale za jedan odsto nakon četvorodnevnog rasta

Blic pre 1 sat
UŽIVO Sin autoprevoznika Jaćimovića kaže da će njegov otac uskoro biti pušten na slobodu (FOTO, VIDEO)

UŽIVO Sin autoprevoznika Jaćimovića kaže da će njegov otac uskoro biti pušten na slobodu (FOTO, VIDEO)

Danas pre 2 sata
„U zemlji u kojoj tabloidi odlučuju ko je kriv, a ne sud, niko nije siguran“: Studenti FPN-a u blokadi uputili podršku…

„U zemlji u kojoj tabloidi odlučuju ko je kriv, a ne sud, niko nije siguran“: Studenti FPN-a u blokadi uputili podršku sutkinji Kseniji Marić

Danas pre 2 sata
Učenici gimnazije u Pančevu sutra stupaju u blokadu u znak podrške Dijani Hrki

Učenici gimnazije u Pančevu sutra stupaju u blokadu u znak podrške Dijani Hrki

Danas pre 2 sata