Rusi napali Harkov navođenim bombama: Raste broj povređenih u udaru: Izbio požar u bolnici, deo grada bez struje

Blic pre 1 sat
Rusi napali Harkov navođenim bombama: Raste broj povređenih u udaru: Izbio požar u bolnici, deo grada bez struje

U ruskom napadu na Harkov navođenim bombama u ponedeljak uveče je povređeno šest osoba, oštećena je bolnica iz koje se pacijenti prebacuju u drugu zdravstvenu ustanovu, a deo grada je bez struje, saopštili su regionalni i gradski zvaničnici.

Šef regionalne državne administracije u Harkovu Oleg Sinegubov izjavio je u objavi na "Telegramu" da je u ruskom udaru u Saltivskom okrugu šest osoba povređeno staklom, prenosi Ukrinform. "Takođe, neki pacijenti medicinske ustanove u okrugu Saltiv doživeli su akutnu stresnu reakciju. Lekari pružaju svu neophodnu pomoć žrtvama", napisao je Sinegubov. U ruskom udaru oštećeni su i prozori medicinske ustanove, a pacijenti koji su se tamo nalazili prebacuju se u drugu
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Napad na Harkov – oštećena bolnica, 30.000 potrošača bez struje; Tramp: Erdogan može da okonča rata

Napad na Harkov – oštećena bolnica, 30.000 potrošača bez struje; Tramp: Erdogan može da okonča rata

RTS pre 20 minuta
Uživo gori dragoceno oružje na frontu, vojska izvela direktan pogodak Eksplozije odzvanjaju u Ukrajini! (video)

Uživo gori dragoceno oružje na frontu, vojska izvela direktan pogodak Eksplozije odzvanjaju u Ukrajini! (video)

Alo pre 20 minuta
Kalas: EU počela da finansira specijalni tribunal za krivično gonjenje Putina

Kalas: EU počela da finansira specijalni tribunal za krivično gonjenje Putina

NIN pre 50 minuta
Zelenski najavio da će se u petak sastati sa Trampom u Vašingtonu

Zelenski najavio da će se u petak sastati sa Trampom u Vašingtonu

NIN pre 1 sat
uživo RAT U UKRAJINI Ruske trupe napale važne infrastrukturne objekte u Kirovogradskoj oblasti Ukrajine

uživo RAT U UKRAJINI Ruske trupe napale važne infrastrukturne objekte u Kirovogradskoj oblasti Ukrajine

Euronews pre 1 sat
Tramp: Erdogan bi mogao da pomogne u rešavanju ukrajinskog sukoba

Tramp: Erdogan bi mogao da pomogne u rešavanju ukrajinskog sukoba

Politika pre 45 minuta
Rute: Potrebno je 3,5 odsto BDP-a za odbranu da bi NATO održao bezbednost

Rute: Potrebno je 3,5 odsto BDP-a za odbranu da bi NATO održao bezbednost

RTV pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

požarHarkov

Svet, najnovije vesti »

U Grčkoj zbog štrajka radnika obustavljen saobraćaj

U Grčkoj zbog štrajka radnika obustavljen saobraćaj

RTV pre 0 minuta
Uvode se nova pravila Pentagona za novinare, više medijskih kuća odbilo da potpiše, evo o čemu je reč

Uvode se nova pravila Pentagona za novinare, više medijskih kuća odbilo da potpiše, evo o čemu je reč

Danas pre 15 minuta
Rusija i Kina usvojile plan: Postavljen rekord u transportu preko Severnog morskog puta

Rusija i Kina usvojile plan: Postavljen rekord u transportu preko Severnog morskog puta

Sputnik pre 20 minuta
Bela kuća objavila mirovni sporazum između Izraela i Hamasa

Bela kuća objavila mirovni sporazum između Izraela i Hamasa

Sputnik pre 20 minuta
Kallas: EU će proširiti sankcije protiv Rusije u području energetike, financija i trgovine

Kallas: EU će proširiti sankcije protiv Rusije u području energetike, financija i trgovine

SEEbiz pre 9 minuta