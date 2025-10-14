Rusi napali Harkov navođenim bombama: Raste broj povređenih u udaru: Izbio požar u bolnici, deo grada bez struje

U ruskom napadu na Harkov navođenim bombama u ponedeljak uveče je povređeno šest osoba, oštećena je bolnica iz koje se pacijenti prebacuju u drugu zdravstvenu ustanovu, a deo grada je bez struje, saopštili su regionalni i gradski zvaničnici.

Šef regionalne državne administracije u Harkovu Oleg Sinegubov izjavio je u objavi na "Telegramu" da je u ruskom udaru u Saltivskom okrugu šest osoba povređeno staklom, prenosi Ukrinform. "Takođe, neki pacijenti medicinske ustanove u okrugu Saltiv doživeli su akutnu stresnu reakciju. Lekari pružaju svu neophodnu pomoć žrtvama", napisao je Sinegubov. U ruskom udaru oštećeni su i prozori medicinske ustanove, a pacijenti koji su se tamo nalazili prebacuju se u drugu