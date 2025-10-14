Tramp: Putin ne želi da završi sukob u Ukrajini

Rusija ne želi da okonča sukob u Ukrajini, smatra američki predsednik Donald Tramp. O raketama “tomahavk”

– On (predsednik Rusije Vladimir Putin) jednostavno ne želi da okonča ovaj rat – rekao je Tramp u Beloj kući, gde je primio argentinskog predsednika Havijera Mileja. Tramp je dodao da je razočaran tempom rešavanja ukrajinskog pitanja, ali da smatra da je njegov odnos sa Putinom veoma dobar. – Veoma sam razočaran, jer sam imao veoma dobar odnos sa Vladimirom. Verovatno je i dalje takav – ocenio je Tramp. Američki predsednik dodao je da će njegov ukrajinski kolega