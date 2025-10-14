Tramp: Putin ne želi da završi sukob u Ukrajini

Vesti online pre 1 sat
Tramp: Putin ne želi da završi sukob u Ukrajini

Rusija ne želi da okonča sukob u Ukrajini, smatra američki predsednik Donald Tramp. O raketama “tomahavk”

– On (predsednik Rusije Vladimir Putin) jednostavno ne želi da okonča ovaj rat – rekao je Tramp u Beloj kući, gde je primio argentinskog predsednika Havijera Mileja. Tramp je dodao da je razočaran tempom rešavanja ukrajinskog pitanja, ali da smatra da je njegov odnos sa Putinom veoma dobar. – Veoma sam razočaran, jer sam imao veoma dobar odnos sa Vladimirom. Verovatno je i dalje takav – ocenio je Tramp. Američki predsednik dodao je da će njegov ukrajinski kolega
Otvori na vesti-online.com

Povezane vesti »

Lukašenko upozorio Trampa na nuklearni rat, ako Kijevu preda "tomahavk"; Zelenski uvodi Vojnu upravu u Odesi

Lukašenko upozorio Trampa na nuklearni rat, ako Kijevu preda "tomahavk"; Zelenski uvodi Vojnu upravu u Odesi

RTS pre 4 minuta
"On stvarno mora da reši ovaj rat" Tramp kritikovao Putina tokom susreta sa novinarima u Beloj kući

"On stvarno mora da reši ovaj rat" Tramp kritikovao Putina tokom susreta sa novinarima u Beloj kući

Večernje novosti pre 54 minuta
Zaharova i generalni sekretar NATO-a: Lekcija iz duhovitosti

Zaharova i generalni sekretar NATO-a: Lekcija iz duhovitosti

Večernje novosti pre 14 minuta
UKRAJINSKA KRIZA: Vanredna isključenja struje u brojnim oblastima širom Ukrajine; Tramp kritikovao Putina

UKRAJINSKA KRIZA: Vanredna isključenja struje u brojnim oblastima širom Ukrajine; Tramp kritikovao Putina

RTV pre 1 sat
Tramp: Zelenski će u petak tražiti „tomahavke“

Tramp: Zelenski će u petak tražiti „tomahavke“

Sputnik pre 1 sat
Tramp okrenuo leđa Putinu; "Razočarao me je..."

Tramp okrenuo leđa Putinu; "Razočarao me je..."

B92 pre 1 sat
Tramp kritikovao Putina: "Izgubio je 1,5 miliona vojnika. Ekonomija je blizu kolapsa, što ne okonča rat?"

Tramp kritikovao Putina: "Izgubio je 1,5 miliona vojnika. Ekonomija je blizu kolapsa, što ne okonča rat?"

Telegraf pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinUkrajinaRusijaDonald TrampRat u Ukrajini

Svet, najnovije vesti »

"Sine, preživeo si": Majka srpskog državljanina kojeg je Hamas držao skoro dve godine u zatočeništvu objavila fotografiju s…

"Sine, preživeo si": Majka srpskog državljanina kojeg je Hamas držao skoro dve godine u zatočeništvu objavila fotografiju s njim: "Vreme je za novi početak..."

Blic pre 29 minuta
Zapalio se autobus sa 58 putnika, 19 poginulo: Tragedija u Indiji: Među povređenima i deca, prevezeni u bolnicu sa teškim…

Zapalio se autobus sa 58 putnika, 19 poginulo: Tragedija u Indiji: Među povređenima i deca, prevezeni u bolnicu sa teškim opekotinama

Blic pre 39 minuta
(Video) Ukrajinska zona smrti: Specijalne jedinice dronovima preokrenule tok rata na istoku zemlje: Rusi primorani da menjaju…

(Video) Ukrajinska zona smrti: Specijalne jedinice dronovima preokrenule tok rata na istoku zemlje: Rusi primorani da menjaju taktiku

Blic pre 10 minuta
Tražiće izručenje Bašara el Asada: Sirijski predsednik sutra u poseti Moskvi

Tražiće izručenje Bašara el Asada: Sirijski predsednik sutra u poseti Moskvi

Blic pre 1 sat
Estonska čizma: Stručnjak za špijunažu o „malim zelenim ljudima“ u gustoj šumi

Estonska čizma: Stručnjak za špijunažu o „malim zelenim ljudima“ u gustoj šumi

Danas pre 1 sat