Mijačić: Rezultati izbora daju kredibilitet da se vrši pritisak za povratak Srba u institucije

Danas pre 56 minuta  |  Beta
Koordinator Radne grupe za poglavlje 35 Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji (NKEU) Dragiša Mijačić ocenio je da rezultati lokalnih izbora na Kosovu i Metohiji u srpskim sredinama daju kredibilitet da se vrši pritisak na vlasti u Prištini kako bi se omogučio povratak pripadnika policije i pravosuđa u te institucije, koje su napustili pre tri godine. „To svakako neće biti jednostavno, puno će zavisiti od toga ko će formirati novu Vladu Kosova, ali ne sme se
