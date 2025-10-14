Tramp potpisao mirovni sporazum za Gazu: Trebalo da prođe 3.000 godina da dođe do ovoga

Danas pre 1 sat  |  FoNet
Tramp potpisao mirovni sporazum za Gazu: Trebalo da prođe 3.000 godina da dođe do ovoga

Na samitu svetskih lidera u egipatskom letovalištu Šarm el Šeiku danas je svečano potpisan mirovni sporazum za Gazu, a potpis na taj dokument prvi je stavio američki predsednik Donald Tramp, koji je rekao da je trebalo da prođe 3.000 godina da dođe do ovoga i poručio da će ovog puta mir opstati.

Posle njega, dokument su potpisali egipatski predsednik Abdel Fatah al Sisi, turski predsednik Redžep Tajip Erdogan i katarski emir Hamad Al Tani. „Ovo je neverovatan dan za čitav svet. Postojala su predviđanja da će Treći svetski rat početi na Bliskom istoku, ali se to neće dogoditi“, rekao je Tramp. Američki predsednik je pre potpisivanja zahvalio pojedinim svetskim čelnicima na podršci mirovnom sporazumu o Gazi. “Govore o tebi kao da nisi dobra osoba, a jesi.
