Đere eliminisan na turniru u Almatiju: Pao posle dva taj-brejka u prvom kolu

Dnevnik pre 2 sata
Đere eliminisan na turniru u Almatiju: Pao posle dva taj-brejka u prvom kolu

Srpski teniser Laslo Đere završio je učešće u prvom kolu turnira u Almatiju.

Od njega je posle dva taj-brejka bolji bio domaći predstavnik Aleksandr Ševčenko – 7:6 (1), 7:6 (12). Đere je miran prvi set izgubio ubedljivo u odlučujućem gemu, ali je u drugom viđena drama. Laslo je najpre nadoknadi brejk minusa, da bi u 11. gemu mogao u potpunosti da slomi rivala. Neizvesno je bilo i u taj-brejku, Laslo je propustio tri set lopte, pre nego što je Ševčenko iskoristio petu meč loptu. Naredni rival biće mu Francuz Korentan Mute, koji je nadigrao
Otvori na dnevnik.rs

Povezane vesti »

Olga blista u svim konkurencijama: Kraj za Hamada na samom startu

Olga blista u svim konkurencijama: Kraj za Hamada na samom startu

Sputnik pre 47 minuta
Đere i Međedović eliminisani u Almatiju

Đere i Međedović eliminisani u Almatiju

RTV pre 2 sata
Ide i u dublu: Miomir Kecmanović u četvrtfinalu Stokholma

Ide i u dublu: Miomir Kecmanović u četvrtfinalu Stokholma

Večernje novosti pre 1 sat
Đere eliminisan na startu turnira u Almatiju

Đere eliminisan na startu turnira u Almatiju

RTS pre 2 sata
Đere eliminisan

Đere eliminisan

Sportski žurnal pre 2 sata
Laslo Đere vezao šesti uzastopni poraz

Laslo Đere vezao šesti uzastopni poraz

Sport klub pre 2 sata
Taj-brejkovi "došli glave" Đereu!

Taj-brejkovi "došli glave" Đereu!

Sportske.net pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Laslo Đere

Sport, najnovije vesti »

Šok u Andori, ali odmah i izjednačenje: Petrović primio gol sa centra, a onda su domaći zatresli svoju mrežu

Šok u Andori, ali odmah i izjednačenje: Petrović primio gol sa centra, a onda su domaći zatresli svoju mrežu

Danas pre 17 minuta
Novak Đoković u Areni navija za Zvezdu

Novak Đoković u Areni navija za Zvezdu

Danas pre 27 minuta
Srbija pobedom nad Azerbejdžanom stigla do odličja Prvenstvu Evrope

Srbija pobedom nad Azerbejdžanom stigla do odličja Prvenstvu Evrope

Danas pre 57 minuta
Željko Obradović: „Sitnice mogu mnogo da nas koštaju…“

Željko Obradović: „Sitnice mogu mnogo da nas koštaju…“

Danas pre 1 sat
Legenda Zvezde tvrdi: „Paunović nikad neće doći da bude selektor“

Legenda Zvezde tvrdi: „Paunović nikad neće doći da bude selektor“

Danas pre 2 sata