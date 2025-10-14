Đere eliminisan na turniru u Almatiju: Pao posle dva taj-brejka u prvom kolu

Srpski teniser Laslo Đere završio je učešće u prvom kolu turnira u Almatiju.

Od njega je posle dva taj-brejka bolji bio domaći predstavnik Aleksandr Ševčenko – 7:6 (1), 7:6 (12). Đere je miran prvi set izgubio ubedljivo u odlučujućem gemu, ali je u drugom viđena drama. Laslo je najpre nadoknadi brejk minusa, da bi u 11. gemu mogao u potpunosti da slomi rivala. Neizvesno je bilo i u taj-brejku, Laslo je propustio tri set lopte, pre nego što je Ševčenko iskoristio petu meč loptu. Naredni rival biće mu Francuz Korentan Mute, koji je nadigrao