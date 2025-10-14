Đere eliminisan na startu turnira u Almatiju

Srpski teniser Laslo Đere nije uspeo da se plasira u osminu finala ATP turnira u Almatiju, pošto je večeras u prvom kolu izgubio od Kazahstanca Aleksandera Ševčenka 7:6 (7:1), 7:6 (14:12).

Meč je trajao dva sata i sedam minuta. Đere je 79. teniser sveta, dok se Ševčenko nalazi na 91. mestu ATP liste. U prvom setu igralo se gem za gem, a teniser iz Kazahstana je ovaj deo meča dobio u taj-brejku rezultatom 7:6 (7:1). Ševčenko je u drugom setu prvi stigao do brejka u petom gemu i poveo 3:2. Đere je uzvratio ribrejkom za 3:3. Igralo se zatim gem za gem, a srpski teniser je u desetom gemu pri vođstvu od 5:4 imao set loptu, ali je nije iskoristio. Ševčenko