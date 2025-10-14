Olga blista u svim konkurencijama: Kraj za Hamada na samom startu

Olga Danilović, najbolja srpska teniserka, posle singla upisala je pobedu i u konkurenciji dublova u Osaki zajedno sa Rumunkom Žaklin Kristijan protiv tandema Hibino/Piter rezultatom 6:3, 6:4. Hamad Međedović poražen je na startu turnira u Almatiju od Brendona Nakašime rezultatom 7:6, 6:2.

Prija Osaka Olgi Danilović koja je odlučila da nastupa i u dublu sa rumunskom teniserkom Kristijan i ispostavilo se da je to dobra odluka. Srpska i rumunska teniserka pretprele su po jedan brejk u oba seta, ali su takođe i napravile po dva pa su tako bez većih problema savladale protivnice. Sleduje im susret sa tandemom Kičhenok/Ninomidža. Olgin pobednički recept nije uspeo da prepiše Hamad Međedović koji u Almatiju nije imao rešenje za Brendona Nakašimu. Dobro