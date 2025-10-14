U Srbiji danas umereno oblačno, na istoku toplije – Niš na 17 stepeni

Najniža temperatura kretaće se od 6 do 11 stepeni, a najviša od 15 do 18 stepeni, dok će u istočnim krajevima dostići i oko 20 stepeni Celzijusa.

U Nišu se danas očekuje umereno oblačno vreme, uz slab do umeren zapadni i severozapadni vetar. Jutarnja temperatura biće oko 9 stepeni, a najviša dnevna oko 17 stepeni. Prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije, stabilne vremenske prilike zadržaće se i u narednim danima. Do četvrtka će biti uglavnom suvo i stabilno, uz smenu sunčanih i oblačnih perioda i prijatne dnevne temperature u većini mesta, između 15 i 18 stepeni, dok će na istoku biti i