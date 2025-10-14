U Srbiji danas umereno oblačno, na istoku toplije – Niš na 17 stepeni

Glas juga pre 1 sat
U Srbiji danas umereno oblačno, na istoku toplije – Niš na 17 stepeni

Najniža temperatura kretaće se od 6 do 11 stepeni, a najviša od 15 do 18 stepeni, dok će u istočnim krajevima dostići i oko 20 stepeni Celzijusa.

U Nišu se danas očekuje umereno oblačno vreme, uz slab do umeren zapadni i severozapadni vetar. Jutarnja temperatura biće oko 9 stepeni, a najviša dnevna oko 17 stepeni. Prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije, stabilne vremenske prilike zadržaće se i u narednim danima. Do četvrtka će biti uglavnom suvo i stabilno, uz smenu sunčanih i oblačnih perioda i prijatne dnevne temperature u većini mesta, između 15 i 18 stepeni, dok će na istoku biti i
Otvori na glasjuga.rs

Povezane vesti »

Umereno do potpuno oblačno u većem delu zemlje – temperatura do 20 stepeni

Umereno do potpuno oblačno u većem delu zemlje – temperatura do 20 stepeni

Glas Zaječara pre 20 minuta
Vreme danas: Oblačno, temperatura do 20 stepeni

Vreme danas: Oblačno, temperatura do 20 stepeni

Nedeljnik pre 1 sat
Pred nama pravi jesenji dan, smena sunca, oblaka i kiše, oko 20 stepeni

Pred nama pravi jesenji dan, smena sunca, oblaka i kiše, oko 20 stepeni

N1 Info pre 1 sat
U Novom Sadu i danas promenljivo oblačno, temperatura do 17 stepeni

U Novom Sadu i danas promenljivo oblačno, temperatura do 17 stepeni

Radio 021 pre 2 sata
Stiže novo naoblačenje sa kišom i pljuskovima: Nova najava RHMZ, kakvo vreme nas očekuje do kraja nedelje

Stiže novo naoblačenje sa kišom i pljuskovima: Nova najava RHMZ, kakvo vreme nas očekuje do kraja nedelje

Mondo pre 1 sat
Sunce stiže na sever, kiša na jug u delovima zemlje jak vetar vikend donosi pravu jesen

Sunce stiže na sever, kiša na jug u delovima zemlje jak vetar vikend donosi pravu jesen

Dnevnik pre 2 sata
U Sremskoj Mitrovici danas promenljivo oblačno, temperatura do 17 stepeni

U Sremskoj Mitrovici danas promenljivo oblačno, temperatura do 17 stepeni

Ozon pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Niš

Društvo, najnovije vesti »

Sutra poslednji dan za konkurs za smeštaj brucoša u studentske domove - šta je potrebno od dokumenata?

Sutra poslednji dan za konkurs za smeštaj brucoša u studentske domove - šta je potrebno od dokumenata?

N1 Info pre 20 minuta
U Petoj danas bez nastave, građani pružaju podršku đacima koji od sinoć fizički blokiraju školu, na ulazima dva šatora

U Petoj danas bez nastave, građani pružaju podršku đacima koji od sinoć fizički blokiraju školu, na ulazima dva šatora

N1 Info pre 20 minuta
Direktorka Pete gimnazije: Škola pod opsadnim stanjem, država da reši problem

Direktorka Pete gimnazije: Škola pod opsadnim stanjem, država da reši problem

Beta pre 5 minuta
Lutovac (DS): Ekonomski problemi mogu naterati Vučića da raspiše izbore pre decembra 2026.

Lutovac (DS): Ekonomski problemi mogu naterati Vučića da raspiše izbore pre decembra 2026.

Beta pre 0 minuta
Sutra poslednji dan za konkurs za smeštaj brucoša u studentske domove

Sutra poslednji dan za konkurs za smeštaj brucoša u studentske domove

RTV pre 0 minuta