U Srbiji danas umereno do potpuno oblačno u većem delu zemlje.

Na severu i u Negotinskoj Krajini očekuju se duži sunčani intervali. Jutarnja temperatura kretaće se od 6 do 11 stepeni, dok će najviša dnevna biti od 15 do 20 stepeni. Duvaće slab i umeren vetar, na istoku povremeno i jak, zapadni i severozapadni. Umereno do potpuno oblačno u većem delu zemlje – temperatura do 20 stepeni (ilustracija) Najniža temperatura od 6 do 11, a najviša od 15 do 18, u istočnim krajevima oko 20 stepeni. U Beogradu umereno oblačno uz sunčane