Jelena Dokić: Morala sam da prihvatim da me otac ne voli, nisam mu oprostila, ali...

Kada je krajem maja ove godine preminuo Damir Dokić svi su čekali da vide da li će iz daleke Australije doći njegova ćerka Jelena Dokić kako bi se poslednji put oprostila od oca.

Ona to nije uradila. Odnos oca i ćerke bio je izuzetno turbulentan, u javnosti su se pojavile detalji strašnih stvari koje je Jelena morala da preživljava tokom svoje karijere, a poznato je da godinama nisu bili u dobrim odnosima. Strašne stvari su isplivale tokom godina sa kojima se Jelena susretala zbog preke naravi svog oca Damira, a na njegovu sahranu nije došla, ali se oglasila nekoliko puta nakon njegove smrti emotivnim postovima na društvenim mrežama.