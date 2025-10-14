Evo zašto su Hrvati odbili Halida Bešlića! Otkriveno sve posle pevačeve sahrane: Dogodilo se pre 16 godina i umešane je njihova vlast

Nakon sahrane legendarnog Halida Bešlića, na kojoj je juče, 13. oktobra u Sarajevu bilo između 50.000 i 100.000 ljudi, na jednom hrvatskom portalu objavljena je žestoka kolumna.

Naime, hrvatski kolumnista za Jutarnji list, u svojoj kolumni je otkrio da su Halida Bešlića državni organi Hrvatske odbili za državljanstvo i to 2009. godine. Kako se navodi, on je pre nekih 16 godina podneo zahtev, ali su ga vlasti odbile "jer mu je nedostao jedan papir". Legenda narodne muzike, Halid Bešlić, sahranjen je juče, 13. oktobra, na gradskom groblju "Bare" u Sarajevu. Po prvim procenama na večni počinak ga je ispratilo između 50.000 i 100.000 ljudi.