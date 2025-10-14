Posljednji pozdrav Halidu Bešliću – Adio dobri čovječe!

Hiljade ljudi u ponedjeljak, 13.10.2025, su u Sarajevu sudjelovale u sprovodu čuvenog i voljenog pjevača Halida Bešlića koji je prošli tjedan umro u 72. godini od posljedica teške bolesti. "Znamo da te mnogo ljudi voli, a nismo ni slutili koliko ih je", kazala je pred okupljenima Bešlićeva malena unuka Lamia opraštajući se od djeda.

Bešlić je pokopan na gradskom groblju "Bare" nakon vjerskog obreda u Begovoj džamiji. Masa ljudi je u redovima i u tišini ispratila lijes od Baščaršije do groblja kako bi još jednom odali počast čovjeku čije su pjesme, ali i skromnost i neposrednost ujedinili regiju u tuzi zbog njegove smrti. Prije sprovoda u Narodnom pozorištu u Sarajevu održana je komemoracija na kojoj su pored obitelji bili najviši dužnosnici poput članova Predsjedništva BiH, visokog