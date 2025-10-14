Suđenje novosadskim aktivistima PSG-a i STAV-a 24. novembra

Suđenje novosadskim aktivistima Pokreta slobodnih građana i grupe STAV zakazano je za 24. novembar u 9.30 časova, saznaje vojvođanski portal Autonomija.

Petoro aktivista i aktivistkinja PSG-a i student Lazar Dinić iz grupe STAV već sedam meseci se nalaze u pritvoru – isprva zatvorskom, a poslednja četiri i po meseca u kućnom, zbog sumnje da su pripremali dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Srbije. Povod njihovog hapšenja bio je prisluškivani razgovor o studentskom protestu 15. marta, koji su u javnost plasirali prorežimski mediji. U trenutku hapšenja, šest aktivista i aktivistkinja grupe STAV su bili u