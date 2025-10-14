Studenti DUNP pešačiće do Novog Sada

Beta pre 1 sat

Studenti u blokadi univerziteta u Novom Pazaru (DUNP) objavili su večeras da se spremaju za pešačku turu do Novog Sada, dugačku 340 kilometara.

Oni su na svom Instagram nalogu naveli da kreću 16. oktobra, da će pešačiti 16 dana, kako bi 1. novembra učestvovali na velikom komemorativnom skupu u Novom Sadu.

Kako su pojasnili, taj simbolični čin predstavlja apel savesti, solidarnosti i dostojanstva.

Pod sloganom "16 dana za 16 žrtava, za novi svet" naveli su da time šalju poruku jedinstva i istrajnosti mladih koji veruju da se mir, pravda i poštovanje života ne smeju zaboraviti.

"Pešačimo za sve žrtve korupcije, za građane i studente koji su pretrpeli represiju i policijsku brutalnost. Pešačimo za pravdu, dostojanstvo i za izgradnju bolje budućnosti — za novi svet kakav želimo da živimo", saopštili su studenti u blokadi DUNP.

(Beta, 14.10.2025)

Povezane vesti »

“16 dana za 16 žrtava”: Studenti Novog Pazara pešače 340 km do Novog Sada u znak sećanja na tragediju na Železničkoj stanici…

“16 dana za 16 žrtava”: Studenti Novog Pazara pešače 340 km do Novog Sada u znak sećanja na tragediju na Železničkoj stanici

Serbian News Media pre 18 minuta
Suđenje novosadskim studentima i aktivistima 24. novembra: Terete se na osnovu nelegalno prisluškivanih razgovora i medijskog…

Suđenje novosadskim studentima i aktivistima 24. novembra: Terete se na osnovu nelegalno prisluškivanih razgovora i medijskog linča

Serbian News Media pre 29 minuta
Novi Pazar: Studenti DUNP pešačiće do Novog Sada

Novi Pazar: Studenti DUNP pešačiće do Novog Sada

Novi magazin pre 26 minuta
Studenti DUNP pešače do Novog Sada

Studenti DUNP pešače do Novog Sada

Radio sto plus pre 2 sata
„16 dana za 16 žrtava“: Studenti Novog Pazara najavili studentski marš do Novog Sada

„16 dana za 16 žrtava“: Studenti Novog Pazara najavili studentski marš do Novog Sada

Nova pre 2 sata
Suđenje 12 novosadskih studenata i aktivista STAV-a i PSG-a počinje 24. novembra

Suđenje 12 novosadskih studenata i aktivista STAV-a i PSG-a počinje 24. novembra

Nedeljnik pre 2 sata
Studenti iz Novog Pazara pešačiće 16 dana za 16 žrtava pada nadstrešnice

Studenti iz Novog Pazara pešačiće 16 dana za 16 žrtava pada nadstrešnice

Vreme pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi PazarNovi Sad

Društvo, najnovije vesti »

Treće osnovno javno tužilaštvo podnelo zahtev MUP-u za prikupljanje obaveštenja o slučaju studentkinje Poljoprivrednog…

Treće osnovno javno tužilaštvo podnelo zahtev MUP-u za prikupljanje obaveštenja o slučaju studentkinje Poljoprivrednog fakulteta

Danas pre 29 minuta
(VIDEO) Pogledajte kako je Zvezda pobedila Žalgiris u Beogradu

(VIDEO) Pogledajte kako je Zvezda pobedila Žalgiris u Beogradu

Danas pre 29 minuta
Šta kaže Ivica Dačić povodom slučaja studentkinje Poljoprivrednog fakulteta?

Šta kaže Ivica Dačić povodom slučaja studentkinje Poljoprivrednog fakulteta?

Danas pre 1 sat
Kako se došlo do ovako bizarne situacije?

Kako se došlo do ovako bizarne situacije?

Danas pre 1 sat
Stručnjaci razbijaju teoriju zavere o padu nadstrešnice koju vlast plasira kroz Informer

Stručnjaci razbijaju teoriju zavere o padu nadstrešnice koju vlast plasira kroz Informer

Danas pre 1 sat