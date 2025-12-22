"Bulji u telefon non-stop, pa mi kuka kako ga boli vrat!", ali i "Ja ga bez toga ne šaljem nigde!": Burne i oprečne reakcije roditelja na nov zakon o zabrani mobilnih u školama

Postoji neslaganje po pitanju efikasnosti, praktične primene i sloboda učenika Neki roditelji podržavaju zabranu radi fokusa i socijalizacije među decom Buru u javnosti i podeljena mišljenja izazvala je nedavno najava zaštitnika građana Zorana Pašalića da će početkom 2026.

Skupštini Srbije biti podnet predlog zakona o zabrani upotrebe mobilnih telefona u osnovnim i srednjim školama. Od sumnji da od toga “nema ništa”, preko izričitog protivljenja, do onih koji podržavaju predlog, preplavljene su društvene mreže. Predlog podrazumeva da učenici po ulasku u školu odlažu mobilne telefone koje bi mogli da preuzmu tek po završetku nastave, dakle ne bi ih imali ni za vreme odmora. Inače, ovo nije prvi put da se u našoj zemlji otvara dilema
