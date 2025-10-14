Dobre vesti za Partizan, izbegnuto je najgore: Poznato koliko pauzira Šejk Milton

Košarkaši Partizana gostuju Ral Madridu i Baskoniji u duplom kolu Evrolige, a u timu neće biti Šejka Miltona koji je povredio skočni zglob na utakmici sa Efesom.

Željko Obradović verovatno neće moći da računa ni na Miku Murinena koji bolestan, dok su ostali igrači spremni za špansku turneju. Iako je Milton snimljen sa ortopedskom čizmom, povreda nije ozbiljnije prirode. Kako nezvanično saznaje " Mozzartsport" on će pauzirati sedam do deset dana. Bek je iskrenuo skočni zglob kada je nagazio na nogu protivničkog igrača, ali je lekarska ekipa odmah reagovala i preduzela sve mere predostrožnosti. Ako sve bude u redu, trebalo bi