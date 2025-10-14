Dobre vesti za Partizan, izbegnuto je najgore: Poznato koliko pauzira Šejk Milton

Mondo pre 1 sat  |  Jelena Bijeljić
Dobre vesti za Partizan, izbegnuto je najgore: Poznato koliko pauzira Šejk Milton

Košarkaši Partizana gostuju Ral Madridu i Baskoniji u duplom kolu Evrolige, a u timu neće biti Šejka Miltona koji je povredio skočni zglob na utakmici sa Efesom.

Željko Obradović verovatno neće moći da računa ni na Miku Murinena koji bolestan, dok su ostali igrači spremni za špansku turneju. Iako je Milton snimljen sa ortopedskom čizmom, povreda nije ozbiljnije prirode. Kako nezvanično saznaje " Mozzartsport" on će pauzirati sedam do deset dana. Bek je iskrenuo skočni zglob kada je nagazio na nogu protivničkog igrača, ali je lekarska ekipa odmah reagovala i preduzela sve mere predostrožnosti. Ako sve bude u redu, trebalo bi
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Ostvarila se želja Željka Obradovića, Partizan jači za Finca, Milton izbegao težu povredu!

Ostvarila se želja Željka Obradovića, Partizan jači za Finca, Milton izbegao težu povredu!

Telegraf pre 23 minuta
Dobre vesti za Partizan - Murinen u avionu za Španiju

Dobre vesti za Partizan - Murinen u avionu za Španiju

RTS pre 48 minuta
Partizan odleteo za Španiju: Evo kakva je situacija kada su u pitanju Murinen, Marinković i Milton!

Partizan odleteo za Španiju: Evo kakva je situacija kada su u pitanju Murinen, Marinković i Milton!

Hot sport pre 28 minuta
Odlična vest za Partizan pred Real! Grobari možda dočekaju evroligaški debi novog pojačanja već u Madridu!

Odlična vest za Partizan pred Real! Grobari možda dočekaju evroligaški debi novog pojačanja već u Madridu!

Kurir pre 58 minuta
Važna vest za navijače Partizana: Poznato koliko će Šejk Milton biti van terena!

Važna vest za navijače Partizana: Poznato koliko će Šejk Milton biti van terena!

Kurir pre 38 minuta
Partizan odleteo za Španiju, Željka muči prehlada, Murinen je tu

Partizan odleteo za Španiju, Željka muči prehlada, Murinen je tu

Sportske.net pre 1 sat
Poznato je koliko će pauzirati Šejk Milton

Poznato je koliko će pauzirati Šejk Milton

Sportske.net pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaPartizanŽeljko ObradovićMadridEvroliga

Sport, najnovije vesti »

JK Palić bio domaćin Otvorenog prvenstva Srbije

JK Palić bio domaćin Otvorenog prvenstva Srbije

RTV pre 18 minuta
Kraljevi tenisa u Saudijskoj Arabiji - pobedniku milioni dolara (VIDEO)

Kraljevi tenisa u Saudijskoj Arabiji - pobedniku milioni dolara (VIDEO)

RTV pre 13 minuta
Kada možemo očekivati Novakov povratak?

Kada možemo očekivati Novakov povratak?

Vesti online pre 3 minuta
Evropa podrhtava: Vraća se Karim Benzema!?

Evropa podrhtava: Vraća se Karim Benzema!?

Hot sport pre 3 minuta
Jedrličarstvo: Palić domaćin jedinstvenog međunarodnog prvenstva u jedrenju

Jedrličarstvo: Palić domaćin jedinstvenog međunarodnog prvenstva u jedrenju

Subotica.com pre 8 minuta