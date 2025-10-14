"Samo mi uvozimo krševe i samo kod nas nema Španaca": Rade Bogdanović zna ko mora da bude selektor Srbije
Mondo pre 2 sata | Nemanja Stanojčić
Srbija je izgubila od Albanije i znatno sebi smanjila šanse za plasman na Svetsko prvenstvo.
Dragan Stojković je posle tog meča podneo ostavku, a odmah se krenulo sa spekulacijama o novom selektoru. Prvo ime je Veljko Paunović, ali nije jedini. Spominju se Vladan Milojević, Dejan Stanković, Vladimir Ivić i drugi. Rade Bogdanović smatra da je izbor jednostavan i da može to da bude samo jedan čovek. "Mi smo jedna od retkih zemalja koja nema španske trenere. Uvozimo krševe još od 2005. godine. Španaca ima svuda, ism kod nas, kada uzmete španskog stručnjaka