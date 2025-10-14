"Samo mi uvozimo krševe i samo kod nas nema Španaca": Rade Bogdanović zna ko mora da bude selektor Srbije

Mondo pre 2 sata  |  Nemanja Stanojčić
"Samo mi uvozimo krševe i samo kod nas nema Španaca": Rade Bogdanović zna ko mora da bude selektor Srbije

Srbija je izgubila od Albanije i znatno sebi smanjila šanse za plasman na Svetsko prvenstvo.

Dragan Stojković je posle tog meča podneo ostavku, a odmah se krenulo sa spekulacijama o novom selektoru. Prvo ime je Veljko Paunović, ali nije jedini. Spominju se Vladan Milojević, Dejan Stanković, Vladimir Ivić i drugi. Rade Bogdanović smatra da je izbor jednostavan i da može to da bude samo jedan čovek. "Mi smo jedna od retkih zemalja koja nema španske trenere. Uvozimo krševe još od 2005. godine. Španaca ima svuda, ism kod nas, kada uzmete španskog stručnjaka
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Obradovićev debi protiv tima koji ne zna za poraz

Obradovićev debi protiv tima koji ne zna za poraz

Sputnik pre 18 minuta
Žalgiris dominira u Evroligi, Zvezda posebno mora da pazi na ove tri stvari

Žalgiris dominira u Evroligi, Zvezda posebno mora da pazi na ove tri stvari

Nova pre 38 minuta
Zvezda dočekuje Žalgiris, Obradović doneo novu energiju: Igra iz Istanbula model za pobedu

Zvezda dočekuje Žalgiris, Obradović doneo novu energiju: Igra iz Istanbula model za pobedu

Euronews pre 2 sata
Žalgiris u velikoj seriji pobeda protiv Zvezde

Žalgiris u velikoj seriji pobeda protiv Zvezde

Sport klub pre 2 sata
Po modelu iz Istanbula

Po modelu iz Istanbula

Politika pre 2 sata
Srbiji neophodna pobeda

Srbiji neophodna pobeda

Vesti online pre 3 sata
Košarkaši Crvene zvezde večeras protiv žalgirisa u evroligi Na klupi crveno-belih debituje Saša Obradović (20.00)

Košarkaši Crvene zvezde večeras protiv žalgirisa u evroligi Na klupi crveno-belih debituje Saša Obradović (20.00)

Dnevnik pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Dragan StojkovićDejan StankovićSvetsko prvenstvoAlbanijaIzboriVladan Milojević

Sport, najnovije vesti »

JK Palić bio domaćin Otvorenog prvenstva Srbije

JK Palić bio domaćin Otvorenog prvenstva Srbije

RTV pre 18 minuta
Kraljevi tenisa u Saudijskoj Arabiji - pobedniku milioni dolara (VIDEO)

Kraljevi tenisa u Saudijskoj Arabiji - pobedniku milioni dolara (VIDEO)

RTV pre 13 minuta
Kada možemo očekivati Novakov povratak?

Kada možemo očekivati Novakov povratak?

Vesti online pre 3 minuta
Evropa podrhtava: Vraća se Karim Benzema!?

Evropa podrhtava: Vraća se Karim Benzema!?

Hot sport pre 3 minuta
Jedrličarstvo: Palić domaćin jedinstvenog međunarodnog prvenstva u jedrenju

Jedrličarstvo: Palić domaćin jedinstvenog međunarodnog prvenstva u jedrenju

Subotica.com pre 8 minuta