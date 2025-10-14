Vremenska prognoza za 14. oktobar: Oblačno i toplo bez padavina

Mondo pre 1 sat  |  Aleksandar Blagić
Vremenska prognoza za 14. oktobar: Oblačno i toplo bez padavina

Prema vremenskoj prognozi za utorak 14. oktobar 2025. godine, biće pretežno oblačno i hladnije, iznad većeg dela mestimično sa kišom, na visokim planinama južne Srbije ujutro i pre podne sa slabim snegom.

Na severu Srbije uglavnom suvo. Vetar slab i umeren, ponegde kratkotrajno i jak, severozapadni. Najniža temperatura od šest do 11 stepeni, a najviša od 12 do 19 stepeni. U Vojvodini će, prema vremenskoj prognozi, biti kiše i oblaka, uz dnevnu temperaturu do 14°C, dok će jutarnja biti oko 7°C. Prema vremenskoj prognozi za sredu 15. oktobar, biće pretežno oblačno, u Vojvodini suvo, a u ostalim krajevima mestimično sa kišom. Više padavina se očekuje na istoku i
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Umereno do potpuno oblačno, temperatura do 20 stepeni

Umereno do potpuno oblačno, temperatura do 20 stepeni

RTV pre 2 minuta
Umereno do potpuno oblačno u većem delu zemlje – temperatura do 20 stepeni

Umereno do potpuno oblačno u većem delu zemlje – temperatura do 20 stepeni

RTS pre 17 minuta
Oglasio se RHMZ, evo kad stiže naoblačenje sa pljuskovima Objavljeno i vreme narednih 7 dana

Oglasio se RHMZ, evo kad stiže naoblačenje sa pljuskovima Objavljeno i vreme narednih 7 dana

Alo pre 17 minuta
(Mape) završavajte pripreme sa zalihama ogreva: Danas do +20, a od ovog dana nova tura padavina, a evo kada ćemo imati mraz

(Mape) završavajte pripreme sa zalihama ogreva: Danas do +20, a od ovog dana nova tura padavina, a evo kada ćemo imati mraz

Blic pre 27 minuta
(Mape) završavajte pripreme sa zalihama ogreva: Danas do +20, a od ovog dana nova tura padavina, a evo kada ćemo imati mraz

(Mape) završavajte pripreme sa zalihama ogreva: Danas do +20, a od ovog dana nova tura padavina, a evo kada ćemo imati mraz

Blic pre 27 minuta
Danas smena sunca i oblaka, evo gde se očekuje i slaba kiša: Temperatura do 19 stepeni

Danas smena sunca i oblaka, evo gde se očekuje i slaba kiša: Temperatura do 19 stepeni

Telegraf pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

VojvodinaSnegVremenska prognoza

Društvo, najnovije vesti »

Na današnji dan, 14. oktobar

Na današnji dan, 14. oktobar

N1 Info pre 12 minuta
Umereno do potpuno oblačno, temperatura do 20 stepeni

Umereno do potpuno oblačno, temperatura do 20 stepeni

RTV pre 2 minuta
Širi se "Beograd na vodi" – koje lokacije će sve obuhvatiti i šta će se graditi

Širi se "Beograd na vodi" – koje lokacije će sve obuhvatiti i šta će se graditi

RTS pre 12 minuta
Pokrov Presvete Bogorodice – dan kada ženske molitve donose ostvarenje želja

Pokrov Presvete Bogorodice – dan kada ženske molitve donose ostvarenje želja

RTS pre 12 minuta
Umereno do potpuno oblačno u većem delu zemlje – temperatura do 20 stepeni

Umereno do potpuno oblačno u većem delu zemlje – temperatura do 20 stepeni

RTS pre 17 minuta