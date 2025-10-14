"16 dana za 16 žrtava": Studenti Novog Pazara najavili studentski marš do Novog Sada

Studenti Novog Pazara organizovaće šestnaestodnevni studentski marš od Novog Pazara do Novog Sada povodom obeležavanja godišnjice od pada nadstrešnice železničke stanice, kada je poginulo 16 osoba, a jedna teško povređena.

Grupa studenata iz Novog Pazara pešači put dug 340 kilometara, u trajanju od 16 dana, pod sloganom "16 dana za 16 žrtava". Marš počinje 16. oktobra iz Novog Pazara, a cilj je stići u Novi Sad povodom obeležavanja pada nadstrešnice i komemoracije 1. novembra. 16 za 16 Novi Sad ❤️🫂 pic.twitter.com/f9aOeQV7ys Ova inicijativa ima za cilj da oda poštu žrtvama i podseti javnost na značaj solidarnosti i kolektivne borbe protiv korumpiranog režima. Studenti Univerziteta u