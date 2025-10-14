Studenti Poljoprivrednog fakulteta: Naša koleginica doživela policijsko nasilje, MUP negira da je bila u prostorijama PU

Studenti Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu saopštili su danas da su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) priveli njihovu kolegenicu na informativni razgovor, dali joj da potpiše papir nepoznate sadržine, a nakon što je to odbila, kako su naveli, "usledila je fizička i psihička tortura".

Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je danas da na osnovu izvršenih provera studentkinja nije bila u prostorijama Policijske uprave za grad Beograd 24. septembra i da policijski službenici PU za grad Beograd prema njoj nisu postupali. Studenti su na Instagramu naveli da je njihova koleginica u policijskoj stanici sprovedena u podrumske prostorije, gde je započet "informativni razgovor" sa dva uniformisana lica i licem koje nije bilo uniformisano. "Našoj