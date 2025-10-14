Opozicija u Skupštini traži Dačićevu reakciju: Zahtevaju izjašnjenje o torturi nad studentkinjom

Serbian News Media pre 4 sati
Opozicija u Skupštini traži Dačićevu reakciju: Zahtevaju izjašnjenje o torturi nad studentkinjom

Poslanici Stranke slobode i pravde (SSP) Borko Stefanović i Zeleno levog fronta (ZLF) Radomir Lazović su danas u Skupštini Srbije pozvao ministra unutršanjih poslova Ivicu Dačiću da se izjasni o navodima o policijskom nasilju nad studentkinjama koje učestvuju u protestima.

Studenti u blokadi beogradskog Poljoprivrednog fakulteta su prethodno danas saopštili da je njihova koleginica odvedena u policijsku stanicu “protiv svoje volje” gde je doživela “fizičku i psihičku torturu”. Stefanović, zamenik predsedniaka SSP, rekao je da se “desio strašan kriminal”, te da mu je žao što Dačić nije trenutno u Skupštini. Pitao je zašto MUP još uvek nije održao konferenciju za medije o tome, te upitao gde je sada direktor policije da odgovori ko je
Studenti u blokadi o saopštenju MUP-a: Sramno, potpuno neistinito, predstavlja targetiranje

Nova pre 1 sat
Studenti odgovorili na saopštenje MUP-a: Policija iznosi lažne informacije i targetira koleginicu

Nedeljnik pre 1 sat
Studenti Poljoprivrednog fakulteta: Naša koleginica doživela policijsko nasilje, MUP negira da je bila u prostorijama PU

NIN pre 3 sata
Dekan Poljoprivrednog: Obavešteni smo o tvrdnjama da je naša studentkinja doživela torturu, oglasićemo se narednih dana

N1 Info pre 4 sati
Dekan Poljoprivrednog: Obavešteni smo o tvrdnjama da je naša studentkinja doživela torturu, oglasićemo se narednih dana

Nova pre 3 sata
Skupština: Opozicija traži da se Dačić izjasni o policijskom nasilju nad studentkinjama

Novi magazin pre 4 sati
Tepić tražila da Dačić dođe u Skupštinu i iznese podatke o nasilju policije nad studentkinjom

Novi magazin pre 3 sata
Dačić na marginama Konferencije u Londonu sa britanskom ministarkom Mahmud: Fokus na borbi protiv kriminala i jaču policijske saradnje

Blic pre 33 minuta
"Informacija je lažna i plasirana sa političkim ciljem": Oglasio se Dačić o navodnoj otmici i nasilju nad studentkinjom Poljoprivrednog fakulteta od strane policije i najavio detaljnu istragu (video)

Blic pre 33 minuta
(Foto): "Za izvršenje reformi neophodna uključenost svih nivoa vlasti" Cvijanović: Sa Fon der Lajen o investicijama koje za zemlje regiona otvara Plan rasta

Blic pre 18 minuta
Kod Vlade Srbije protest zbog slučaja studentkinje Poljoprivrednog fakulteta

Danas pre 23 minuta
„Crtica po crtica, crtež“: Kako je Ponoš „zakačio“ Crtu i CeSid i kakve to veze ima s dolaskom Ursule fon der Lajen u Beograd?

Danas pre 8 minuta