Vučić o aktuelnim temama: Sankcije Lukoilu počinju 21. novembra, za NIS ključna sledeća sedmica

Euronews pre 2 sata  |  Autor: Euronews Srbija
Vučić o aktuelnim temama: Sankcije Lukoilu počinju 21. novembra, za NIS ključna sledeća sedmica

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić bio je gost prvog "Dnevnika" na Radio Televiziji Srbije gde je pričao o američkim sankcijama NIS-u i aktuelnoj političkoj situaciji u Srbiji.

Na samom početku "Dnevnika" predsednik Srbije govorio je o sankcijama NIS-u i Lukoil-u. "Mi imamo 54 benzinske pumpe Lukoil u zemlji, imamo problem i sa njima. 21. novembra počinju sankcije za Lukoil", rekao je Vučić na samom početku. On je rekao da SAD nisu prihvatile da švedska kompanija Gunvor preuzme Lukoilove kompanije u inostranstvu, zato što su rekli da je povezan sa ruskom kompanijom Genadija Timčenka. "I nisu dozvolili to. Druga stvar je oko našeg NIS-a.
