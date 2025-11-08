Vučić: Sledeća nedelja značajna za NIS, neću da budem nepristojan kao Zaharova, spreman za razgovor sa Hrkom

"Najlakše mi da na nepristojnost gospođe Zaharove odgovorim na isti način"

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić gostuje u Dnevniku 2 na Radio televiziji Srbije gde govori o svim aktuelnim temama! Vučić se na početku osvrnuo na sankcije NIS-u i naglasio da isti imamo problem i sa Lukoilom, koji ima 54 pumpe u Srbiji, a kome sankcije startuju 21. novembra. - Sledeća nedelja je za nas od izuzetnog značaja. Računam da rafinerija može da izdrži sa rezervama do 23. ili 24. novembra najkasnije. Pre toga moramo da rešimo taj status. U ponedeljak