Vučić: Spreman sam da razgovaram sa Dijanom Hrkom

Nedeljnik pre 6 sati
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da je spreman da razgovara sa Dijanom Hrkom, koja sedmi dan štrajkuje glađu ispred Skupštine Srbije. „Bez obzira na to što su gospođa Hrka i, kako ih ona naziva, njene pristalice izgovarali najgore uvrede na moj račun, uvek sam spreman da je primim i svima nudim razgovor“, poručio je Vučić.

Poslanika SNS-a Uglješu Mrdića, koji takođe štrajkuje glađu ispred Skupštine Srbije, pozvao je da štrajk prekine jer je, kako kaže, video da on to teško podnosi. „Ne sme da se igra sa svojim zdravljem, ni Dijana Hrka ne sme da se igra sa svojim zdravljem, želim joj brzi oporavak i ako hoće da se bori politički – da se bori politički. Ona kaže da je ovo lično između nas, ja nemam ništa protiv nje lično“, naglasio je Vučić. Izjavio je da mu je savest čista i da je
Dnevnik pre 1 dan
Telegraf pre 4 sati
Euronews pre 6 sati
Vreme pre 6 sati
Nova pre 6 sati
Pravda pre 6 sati
Nova pre 6 sati
Ključne reči

Aleksandar VučićSkupština SrbijeSNSPredsednik SrbijeDijana Hrka

Danas pre 8 sati
Danas pre 9 sati
Dnevnik pre 1 dan
N1 Info pre 5 sati
N1 Info pre 5 sati