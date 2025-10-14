Skupština: Opozicija traži da se Dačić izjasni o policijskom nasilju nad studentkinjama

Poslanici Stranke slobode i pravde (SSP) Borko Stefanović i Zeleno levog fronta (ZLF) Radomir Lazović su danas u Skupštini Srbije pozvali ministra unutršanjih poslova Ivicu Dačiću da se izjasni o navodima o policijskom nasilju nad studentkinjama koje učestvuju u protestima.

Studenti u blokadi beogradskog Poljoprivrednog fakulteta su prethodno danas saopštili da je njihova koleginica odvedena u policijsku stanicu "protiv svoje volje" gde je doživela "fizičku i psihičku torturu". Stefanović, zamenik predsedniaka SSP, rekao je da se "desio strašan kriminal", te da mu je žao što Dačić nije trenutno u Skupštini. Pitao je zašto MUP još uvek nije održao konferenciju za medije o tome, te upitao gde je sada direktor policije da odgovori ko je