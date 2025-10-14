BLOG Fotografije pretučene studentkinje i u Skupštini: Opozicija pita gde je ministar policije, “ Dačić ostavku može i mejlom da pošalje“

Nova pre 1 sat  |  Autor: Jelena Jelovac
BLOG Fotografije pretučene studentkinje i u Skupštini: Opozicija pita gde je ministar policije, “ Dačić ostavku može i mejlom…

Skupština Srbije danas nastavlja sa radom, na početku sednice poslanici će postavljati pitanja ministrima u Vladi Srbije i nadležnim državnim institucijama, a zatim će nastaviti razmatranje amandmana podnetih na predložene zakone.

Poslanici Srbije Srbije su za danas završili rad a sednica će biti nastavaljena u sredu, 15. oktobra u 10.00. Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić pročitala je na sednici Skupštine saopštenje MUP-a o slučaju zlostavljane studentkinje Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu. Opširnije pročitajte u posebnoj vesti. Poslanica opozicione stranke Srbija centar (SRCE) Tatjana Marković Topalović je rekla da se u Srbiji godišnje daje samo 18 evra na kulturu po stanovniku,
