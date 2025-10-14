"A hoćete li vi da izađete na te izbore": Skupština Srbije završila rad, Aleksić i Jovanov u klinču zbog "iseljenja" iz Vlade: "Mnoga od ovih lica nećemo gledati u sledećem sazivu" (video)

Poslanici Skupštine Srbije završili su rad, a raspravu o amandmanima na prvih osam predloženih zakona nastaviće u sredu od 10.00 sati. Oni su danas nastavili prvu sednicu redovnog jesenjeg zasedanja raspravom o amandmanima na prvih osam predloženih zakona, među kojima su Predlog zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima, izmene Zakona o izvršenju i obezbeđenju kao i o posebnim uslovima za realizaciju izložbe Ekspo 2027.

Na početku sednice Ana Brnabić, predsednica Skupštine Srbije, konstatovala je da se u sali nalazi 126 poslanika što znači da postoje uslovi za rad. Sednici su prisustvovali i poslanici dela opozicije. Poslanici Skupštine Srbije završili su rad za utorak, a raspravu o amandmanima na prvih osam predloženih zakona nastaviće u sredu od 10.00 sati. Inače, poslanici su u utorak završili raspravu o amandmanima na Predlog zakona o posebnim uslovima evidentiranja i upisa