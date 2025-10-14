BLOG UŽIVO Fotografije pretučene studentkinje i u Skupštini: Strašan kriminal se desio. Policija i Ivica Dačić duguju odgovore…

Skupština Srbije danas nastavlja sa radom, na početku sednice poslanici će postavljati pitanja ministrima u Vladi Srbije i nadležnim državnim institucijama, a zatim će nastaviti razmatranje amandmana podnetih na predložene zakone.

Poslanik Narodnog pokreta Srbije (NPS) Uroš Đokić je danas tražio da se zbog brojnosti neprijavljenih objekata produži rok za podnošenje zahteva za njihovo evidentiranje i upis prava, koji je 60 dana, koliko predviđa predlog zakona o tome koji se upravo razmatra u Skupštini Srbije. On je rekao da neće biti moguće da u tom roku zahteve podnesu korisnici svih 4,8 miliona objekata koji podležu posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na te nepokretnosti i da u