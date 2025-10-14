INTERVJU “SNS je kleptokratska mašinerija – gotovo da nema ustanove socijalne pomoći koja ne obezbeđuje birače za režim”: Srđan Šajn o tome da li Romi većinski glasaju za Vučića

Nova pre 1 sat  |  Autor: Jelena Bulajić
INTERVJU “SNS je kleptokratska mašinerija – gotovo da nema ustanove socijalne pomoći koja ne obezbeđuje birače za režim”…

Tačno je da veliki broj socijalno ugroženih prisustvuje skupovima Srpske napredne stranke i da mnogi glasaju za Aleksandra Vučića, među njima i značajan broj Roma.

Iza toga stoje pritisci i jednokratna pomoć, kaže za Nova.rs Srđan Šajn, predsednik Romske partije i poručuje da bi tužilaštvo trebalo da se pozabavi “naprednjačkim sistemom kontrole romske zajednice” koji je stvoren na terenu. Srđan Šajn u intervju za Nova.rs priča zašto je spreman da podrži studentsku listu, ali i na koji način bi nosioci te liste trebalo da priđu romskoj zajednici. Upozorava i na zloupotrebe kojima se izložene ugrožene grupe u društvu, među
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Šajn (Romska partija): Tužilaštvo da se pozabavi SNS sistemom kontrole romske zajednice

Šajn (Romska partija): Tužilaštvo da se pozabavi SNS sistemom kontrole romske zajednice

Glas Zaječara pre 5 minuta
Šajn: Tužilaštvo da se pozabavi SNS sistemom u kome dvojica Zemunaca kontrolišu romsku zajednicu

Šajn: Tužilaštvo da se pozabavi SNS sistemom u kome dvojica Zemunaca kontrolišu romsku zajednicu

Novi magazin pre 10 minuta
Šajn: Dvojica Zemunaca vode sistem kontrole romske zajednice u koordinaciji sa SNS

Šajn: Dvojica Zemunaca vode sistem kontrole romske zajednice u koordinaciji sa SNS

N1 Info pre 30 minuta
Šajn (Romska partija): Tužilaštvo da se pozabavi SNS sistemom kontrole romske zajednice

Šajn (Romska partija): Tužilaštvo da se pozabavi SNS sistemom kontrole romske zajednice

Danas pre 46 minuta
Predsednik Romske partije: Tužilaštvo da ispita sistem kontrole Roma u koordinaciji sa SNS-om

Predsednik Romske partije: Tužilaštvo da ispita sistem kontrole Roma u koordinaciji sa SNS-om

Nedeljnik pre 40 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićTužilaštvoSrpska napredna strankaSNS

Politika, najnovije vesti »

Lutovac: NIS, gas, železara, moguće nestašice - mogu da nateraju Vučića da raspiše izbore pre decembra 2026.

Lutovac: NIS, gas, železara, moguće nestašice - mogu da nateraju Vučića da raspiše izbore pre decembra 2026.

N1 Info pre 20 minuta
Poslanici danas nastavljaju sednicu raspravom o amandmanima na osam zakona

Poslanici danas nastavljaju sednicu raspravom o amandmanima na osam zakona

NIN pre 0 minuta
„U Petoj gimnaziji u ponedeljak JZO, bio i zamenik Kričaka, Marko Zafirović“

„U Petoj gimnaziji u ponedeljak JZO, bio i zamenik Kričaka, Marko Zafirović“

Nova pre 0 minuta
Fon der Lajen nastavlja posetu Zapadnom Balkanu sastancima u Crnoj Gori i BiH, u sredu u Beogradu

Fon der Lajen nastavlja posetu Zapadnom Balkanu sastancima u Crnoj Gori i BiH, u sredu u Beogradu

NIN pre 5 minuta
Šajn (Romska partija): Tužilaštvo da se pozabavi SNS sistemom kontrole romske zajednice

Šajn (Romska partija): Tužilaštvo da se pozabavi SNS sistemom kontrole romske zajednice

Glas Zaječara pre 5 minuta