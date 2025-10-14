INTERVJU “SNS je kleptokratska mašinerija – gotovo da nema ustanove socijalne pomoći koja ne obezbeđuje birače za režim”: Srđan Šajn o tome da li Romi većinski glasaju za Vučića

Tačno je da veliki broj socijalno ugroženih prisustvuje skupovima Srpske napredne stranke i da mnogi glasaju za Aleksandra Vučića, među njima i značajan broj Roma.

Iza toga stoje pritisci i jednokratna pomoć, kaže za Nova.rs Srđan Šajn, predsednik Romske partije i poručuje da bi tužilaštvo trebalo da se pozabavi “naprednjačkim sistemom kontrole romske zajednice” koji je stvoren na terenu. Srđan Šajn u intervju za Nova.rs priča zašto je spreman da podrži studentsku listu, ali i na koji način bi nosioci te liste trebalo da priđu romskoj zajednici. Upozorava i na zloupotrebe kojima se izložene ugrožene grupe u društvu, među