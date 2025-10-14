Šajn (Romska partija): Tužilaštvo da se pozabavi SNS sistemom kontrole romske zajednice

Danas pre 2 sata  |  Beta
Šajn (Romska partija): Tužilaštvo da se pozabavi SNS sistemom kontrole romske zajednice
Predsednik Romske partije Srđan Šajn ocenio je da bi tužilaštvo trebalo da se pozabavi slučajem dvojice Zemunaca koji, prema njegovim rečima, vode sistem kontrole romske zajednice u koordinaciji sa centralom Srpske napredne stranke (SNS). „U okviru te istrage trebalo bi ispitati i učešće jednog broja ljudi, Roma članova SNS, koji deluju kao njihova direktna veza na terenu, strateški raspoređena po terenu. Govorim o konkretnim osobama i nadam se da će se tužilaštvo
