Melina Džinović nakon veridbe sklopila poslovnu saradnju u Dubaiju: Svoje haljine od sada prodaje i na ovom mestu FOTO

Bivša žena Harisa Džinovića se nakon razvoda preselila u Monako gde je pronašla novog partnera koji ju je u subotu, koja je za nama, verio.

Melina Džinović ponovo je srećna u ljubavi, a novi partner je znatno stariji od nje, čak 25 godina. Naime, moćnik koji poseduje imperiju – kako navode domaći mediji je modnu kreatorku verio u Monaku gde par i živi u jednoj od luksuznih nekretnina koje su u vlasništvu ovog bogataša, a koja je procenjena na nekoliko desetina miliona evra. Ovaj luksuzan stan nalazi se u zgradi sa specifičnom arhitekturom, koja s jedne strane ima pogled na glavnu ulicu, a s druge na