U napadu na Harkov šestoro povređenih, oštećena bolnica, deo grada bez struje

Oštećeni su i prozori medicinske ustanove, a pacijenti koji su se tamo nalazili prebacuju se u drugu bolnicu

HARKOV – U ruskom napadu na Harkov navođenim bombama večeras je povređeno šest osoba, oštećena je bolnica iz koje se pacijenti prebacuju u drugu zdravstvenu ustanovu, a deo grada je bez struje, saopštili su regionalni i gradski zvaničnici. Šef regionalne državne administracije u Harkovu Oleg Sinegubov izjavio je u objavi na Telegramu da je u ruskom udaru u Saltivskom okrugu šest osoba povređeno staklom, prenosi Ukrinform. „Takođe, neki pacijenti medicinske ustanove