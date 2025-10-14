Manojlović: Pokret "Kreni-promeni" spreman da podrži studentsku listu

Lider opozicionog pokreta "Kreni-promeni" Savo Manojlović je kazao da je taj pokret spreman da podrži studentsku listu.

On je za televiziju N1 kazao da se taj pokret odavno izjasnio da stoji uz studente. "Pokret je od svog nastanka insistirao na pitanjima borbe protiv korupcije, a studenski pokret je zasnovan na tome, metode njihove borbe su nešto što smo i sami radili, pešačili smo prošle godine, tokom izbora smo upadali u opštine, spavali tamo", kazao je Manojlović. U vrednosnom smislu i po metodama, kako je naveo lider "Kreni-promeni", studenti rade ono u šta i taj pokret veruje.