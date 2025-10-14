Ursula fon der Lajen stigla u Beograd, dočekao ju je Vučić

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić dočekao je predsednicu Evropske komisije Ursulu fon der Lajen na aerodromu u Beogradu. Vučić je ocenio da svaka njena poseta ima poseban značaj i da predstavlja još jedan korak u pravcu jačanja saradnje i poverenja između Srbije i Evropske unije. Sutra razgovori u Palati Srbija.

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen doputovala je u zvaničnu posetu Srbiji, a na aerodromu ju je dočekao predsednik Aleksandar Vučić. Ursula fon der Lajen, koja se nalazi na turneji po regionu, u Beograd je stigla iz Sarajeva. "Veliko je zadovoljstvo da u Beogradu poželim srdačnu dobrodošlicu predsednici Evropske komisije Ursuli fon der Lajen. Svaka njena poseta ima poseban značaj za Srbiju i predstavlja još jedan korak u pravcu jačanja saradnje i