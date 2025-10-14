Vučić dočekao Ursulu fon der Lajen na aerodromu u Beogradu

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić dočekao je večeras na aerodromu "Nikola Tesla" u Beogradu predsednicu Evropske komisije Ursulu fon der Lajen, koja danas i u sredu, 15. oktobra boravi u zvaničnoj poseti Srbiji.

Vučić je naveo da svaka njena poseta ima poseban značaj za Srbiju i da predstavlja još jedan korak u pravcu jačanja saradnje i poverenja između Srbije i Evropske unije. "Veliko je zadovoljstvo da u Beogradu poželim srdačnu dobrodošlicu predsednici Evropske komisije Ursuli fon der Lajen. Svaka njena poseta ima poseban značaj za Srbiju i predstavlja još jedan korak u pravcu jačanja saradnje i poverenja između naše zemlje i Evropske unije", napisao je predsednik Vučić