Mićović: Naftne kompanije povećavaju uvoz derivata

RTV
BEOGRAD - Naftne kompanije koje posluju u Srbiji pripremile su se za uvoz većih količina naftnih derivata zbog uvođenja sankcija NIS-u, rekao je za RTS generalni sekretar Udruženja naftnih kompanija Srbije Tomislav Mićović. Istakao je da te kompanije imaju dovoljno maloprodajnih objekata, ali da su skladišta u veleprodaji optimizovana za tržište na kojem postoji i radi rafinerija i da nisu predviđeni za stvaranje velikih zaliha.

Vlada Mađarske i kompanija MOL najavile su da će povećati isporuke goriva Srbiji zbog uvođenja sankcija NIS-u. Generalni sekretar Udruženja naftnih kompanija Srbije Tomislav Mićović rekao je za RTS da su se i druge naftne kompanije pripremile za uvoz većih količina naftnih derivata. "Recimo, u odnosu na 2023. godinu koja je jedna godina uobičajenog odnosa između derivata nafte iz domaće proizvodnje i uvoza koji je bio na našem tržištu. Recimo, prosečan mesečni uvoz
