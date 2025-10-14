Hamas pojačava kontrolu u Gazi dok Tramp obećava razoružavanje te grupe

Slobodna Evropa pre 10 minuta
Hamas pojačava kontrolu u Gazi dok Tramp obećava razoružavanje te grupe

Palestinska organizacija Hamas u utorak je pojačala kontrolu nad razrušenim gradovima Gaze, pokrenuvši represiju s pogubljenjima navodne kolaboracionista, čak i dok je američki predsednik Donald Tramp (Trump) obećao da će razoružati tu grupu koju SAD i EU smatraju terorističkom organizacijom.

Izraelska vojska je saopštila da su ostaci još četiri taoca koji su držani u Pojasu Gaze prebačeni u Crveni krst, dan pošto je Hamas predao tela još četiri zarobljenika i oslobodio poslednjih 20 preživelih talaca. Hamas je objavio video na svom zvaničnom kanalu koji prikazuje pogubljenje osam ljudi koji kleče s povezom na očima, nazivajući ih "kolaboracionistima i odmetnicima". Snimak, izgleda napravljen u ponedeljak uveče, pojavio se dok su trajali oružani sukobi
