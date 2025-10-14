Vreme u Srbiji: Oblačno, na severu sunce i do 20 stepeni na istoku

U Srbiji će danas biti oblačno, a na severu Srbije i u Negotinskoj Krajini sa dužim sunčanim intervalima, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab i umeren, na istoku povremeno i jak, zapadni i severozapadni vetar. Najniža temperatura biće od šest stepeni do 11, a najviša od 15 do 18 stepeni, u istočnim krajevima oko 20 stepeni. U Beogradu će biti umereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Najniža temperatura biće oko 10 stepeni, a najviša dnevna oko 17 stepeni.