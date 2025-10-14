Švedska smenila Tomasona dok još ima šanse da se plasira na SP

Danski fudbalski trener Jon Dal Tomason smenjen je sa pozicije selektora Švedske.

Fudbalski savez Švedske je saopštio da je razrešio dužnosti Tomasona nakon katastrofalnog početka kvalifikacija za Svetsko prvenstvo. Predstojeći Mundijal će biti održan na leto 2026. godine u Kanadi, Sjedinjenim Američkim Državama i Meksiku, a Šveđani su u veoma lošoj poziciji nakon uvodne faze kvalifikacija. Tomason je ostavio reprezentaciju na dnu Grupe B evropskih kvalifikacija sa samo jednim osvojenim bodom iz četiri utakmice. Poslednji meč koji je Tomason