"Noću ne mogu nigde da se mrdnem od njega" Ena se požalila na problem sa Pejom: "Imam česte promene..."

Telegraf pre 58 minuta  |  Telegraf.rs
Ena Čolić otvoreno je govorila o svom odnosu sa Jovanom Pejićem Pejom.

Ena je odgovara na pitanja svojih pratilaca na Instagramu i otvoreno je pričala o tome koliko joj Peja daje pažnje i kako ne bi mogla ništa da mu zameri. - Kada bi mogla nešto da promeniš na Jovana, šta bi to bilo? - glasilo je pitanje pratilaca, a Ena je bila voljna da obrazloži kakva je situacija u ljubavi sa Pejom. - Baš ništa. Htela sam da kažem da bih volela da mi posvećuje više pažnje, ali zapravo ne bih. Ja ne mogu noću da mrdnem koliko on mene grli i rukama
Blic pre 39 minuta
Blic pre 39 minuta
Alo pre 1 sat