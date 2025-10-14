Obradović doveo trenerska pojačanja

Saša Obradović, novi trener Crvene zvezde, doveo je tri nova lica u crveno-bele redove.

Saša Obradović je nedavno zamenio Janisa Sferopulosa na klupi Crvene zvezde i postao glavni trener beogradskog tima, po drugi put u svojoj karijeri. Njegov debi će biti u utorak u Beogradskoj Areni, kada Zvezda bude igrala sa Žalgirisom u četvrtom kolu Evrolige. Kako prenosi “Meridian sport”, Saša Obradović je sa sobom u crveno-beli tim doveo tri pojačanja za tim, odnosno stručni štab. Radi se o iskusnom pomoćnom treneru Milanu Miniću koji je sarađivao sa Dušanom